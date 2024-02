Zweryfikuj stare obietnice. Komentarz Mirosława Pietruchy

Nadchodzi czas, abyśmy trzeźwo spojrzeli na to, co już niedługo będą oferować nam przeróżni kandydaci. W trakcie kampanii spotkamy się z wieloma pomysłami, którymi będą nas zachęcać do głosowania przyszli radni. Można ten katalog wypełniać bez końca, w zależności od stanu w jakim dzisiaj znajduje się dana gmina. Dla wielu barierą może być zmierzenie się z zadłużeniem, które ograniczy możliwości rozwoju.

Nasz głos ma w tym wypadku znaczenie fundamentalne, dlatego warto weryfikować programy wyborcze. Weryfikować pod kątem oczywistego kryterium, jakim są finanse danej gminy. Pierwszy z brzegu przykład, ambitny samorządowiec może nas wyborców mamić perspektywą aquaparku czy innej gigantycznej inwestycji, na którą gminy nie stać, zewnętrznych inwestorów chętnych do wyłożenia pieniędzy na tak ryzykowny biznes brakuje, ale co szkodzi ogłosić taki zamiar i na dodatek dorzucić jakąś wizualizację. Wizualizacja to koszt kilkuset złotych, ale efekt wyborczy? Bezcenny. Zachęcam Państwa do bardzo skrupulatnej weryfikacji różnych rzucanych ad hoc obietnic. Patrzmy na to trzeźwym okiem i nie dajmy się robić w balona.