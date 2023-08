Związkowcy z Solidarności regionu Śląska Opolskiego rozegrali turniej siatkówki plażowej. Impreza rozpoczęła obchody rocznicowe

Swoje zespoły wystawili m.in. opolscy pocztowcy, policjanci, strażnicy więzienni, czy pracownicy kędzierzyńskiego Zakładu Maszyn Torowych. Zaproszenia zostały wysłane również do sąsiednich regionów „S”. Odpowiedziały ekipy z Zakładów Linii Kolejowych z Sosnowca i Łodzi.

- Jesteśmy siatkarzami zajawkowiczami, jeździmy po turniejach siatkówki plażowej - komentują wydarzenie zawodnicy Arek Kwieciński i Mariusz Wróbel z regionu kluczborskiego. - To jest bardzo dobry pomysł, wręcz wskazany. Byłoby fajnie, gdyby nawet częściej odbywały się takie turnieje, nawet w innych dyscyplinach, aby zachęcać związkowców do udziału. To dobra okazja do spotkania, integracji, poznania nowych ludzi.