Życzę Państwu dobrej refleksji. Komentarz Tomasza Kapicy

Kandydaci na burmistrzów, wójtów czy radnych przekonują, że sami są ofiarami pomówień albo czarnego PR, ale to przecież nie my - wyborcy - angażujemy się w tę walkę, tylko inni pretendenci do władzy. Kodeks wyborczy w takich sytuacjach gwarantuje samorządowcom prawo do błyskawicznego rozpatrzenia wniosku w ciągu 24 godzin. I dobrze, bo inaczej ten festiwal nienawiści trwałby jeszcze dłużej.

Wydawało się, że w mocno spolaryzowanym społeczeństwie to wybory do parlamentu będą wzbudzały potężne emocje i skrajne postawy, a te samorządowe będą swoistym świętem demokracji. Tymczasem jesienna kampania wyborcza w naszym regionie przebiegała dość merytorycznie, mało było chwytów poniżej pasa czy zwykłej politycznej „jazdy po bandzie”.

Dużo więcej nieczystych zagrań widać teraz. I nie jest to spowodowane jedynie faktem, że w wyborach samorządowych startuj dużo więcej kandydatów. Po prostu niektórzy samorządowcy i kandydaci do władz w gminach czy powiatach uznali, że cel uświęca wszystkie środki i że zachowania z Sejmu można przenosić na lokalne podwórka a nawet iść jeszcze dalej.