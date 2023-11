1 liga futsalu. ASG Stanley Futsal Team Brzeg nie dał rady GKS-owi Tychy

Brzeżanie nie przystępowali do tego starcia jako faworyt, ale szczególnie w pierwszej połowie dzielnie przeciwstawiali się rywalowi plasującemu się na najniższym stopniu podium. W dużej mierze było to spowodowane dobrą postawą golkipera Stanley'a Rafała Krzyśki. Jego koledzy z pola również się jednak wykazali, przede wszystkim w 18. minucie. Wtedy do bramki GKS-u piłkę skierował bowiem Kacper Kędra i było to jedyne trafienie, jakie oglądaliśmy przed przerwą.

Druga odsłona nie ułożyła się już tak dobrze dla zespołu z Brzegu. Faworyzowana ekipa z Tychów wyrównała w 27. minucie, za sprawą Dawida Pasierbka. A następnie, w ciągu minuty (35. i 36.) wyprowadziła dwa kolejne ciosy, które już przesądziły o jej triumfie. Gole zdobyli wtedy odpowiednio Tomasz Gąsior i Filip Krzyżowski.

Co prawda goście strzelili jeszcze kontaktową bramkę (Przemysław Matejko w 38. minucie), ale to było wszystko, czego zdołali dokonać w końcówce.