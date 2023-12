11 najdroższych samochodów używanych w Opolu i województwie. Masz ponad pół miliona? To możesz kupić jedną z tych bryk [GRUDZIEŃ 2023] Mirosław Dragon

Wśród 11 najdroższych samochodów używanych, które są obecnie do kupienia na Opolszczyźnie, reprezentowane są tylko trzy marki. I to wszystkie trzy niemieckie! Sprawdziliśmy, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. Zobacz w naszej galerii.