20 lat Polski w Unii Europejskiej. Marcin Ociepa: „Jesteśmy liderem obronności w Europie. Inne kraje mogą brać z nas przykład”

Ociepa zauważa, że chociaż taka decyzja miałaby na celu zwiększenie odstraszania militarnego, to równocześnie wiązałaby się z ryzykiem eskalacji napięć, szczególnie z Rosją.

- Musimy być świadomi, że Rosjanie, przysuwając swoje systemy uzbrojenia do granic, często dążą do eskalacji. Miejsce rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Polski może stanowić dodatkowy element odstraszający, ale również zwiększa ryzyko eskalacji, co może prowadzić do niepożądanych konsekwencji - wyjaśnia.