26-latek pod wpływem alkoholu dachował swoim bmw. Dwie osoby zostały ranne. Lądował śmigłowiec LPR Mateusz Majnusz

W poniedziałkowe przedpołudnie na odcinku drogi między Górką Prudnicką a Ligotą Bialską doszło do wypadku drogowego. 26-letni kierowca samochodu marki BMW, będąc pod wpływem alkoholu, stracił kontrolę nad pojazdem, co doprowadziło do dachowania. Kierowcę i pasażera przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala.