29-latek wybił szybę w aucie i błagał o pomoc. Oskarżeni o porwanie mężczyźni stanęli przed sądem w Strzelcach Opolskich

- Nasz kolega zrobił z nas porywaczy! A prawda jest taka, że on nadużywa alkoholu. Jak się upije, to jest agresywny. Wtedy w kwietniu, my wieźliśmy go do ośrodka dla uzależnionych, gdzie miał się leczyć. Ale w pewnym momencie coś mu odbiło! - przedstawiali swój punkt widzenia mężczyźni, którzy rozmawiali z dziennikarzem nto na sądowym korytarzu.