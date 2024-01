85-letni Jerzy Krzciuk z Kluczborka bije kolejne rekordy. Dla żony zrobił 4163 pompki

- Miałem motywację, by walczyć z bólem i złym samopoczuciem, bo były ważne rocznice, czyli 770-lecie Kluczborka, nasza 63. rocznica ślubu oraz 11 Listopada – mówi Jerzy Krzciuk. – Każdą z nich chciałem odpowiednio uczcić. Ponieważ żona zabroniła mi rekordów związanych z podnoszeniem ciężarów, więc zdecydowałem się na pompki, przodem, tyłem i pod kątem. Fachowcy twierdzą, że przy pompkach pracują wszystkie mięśnie i są one zbawienne dla organizmu, przedłużają życie i zdrowie. Doszedłem do takiej wprawy, że w seriach „trzaskam” po 100 pompek.