Tak wygląda najlepiej wyrzeźbiony facet w kraju. Fabian Ciupan z Opola został Mistrzem Polski w kulturystyce

Dieta, która czyni cuda. Co je mistrz Polski w kulturystyce?

– Dieta była zaplanowana z dokładnością co do grama soli i cukru, nie mówiąc już o tłuszczach czy węglowodanach. Kaloryczność posiłków w ciągu doby musiała się mieścić w przedziale od 2100 do 2400 kalorii, co przy intensywnym trenowaniu oznacza duży deficyt – wyjaśnia opolanin. – W ostatnim tygodniu przed mistrzostwami musiałem zrzucić 6,5 kilograma.

Fabian Ciupan, przy wzroście 180 cm, na co dzień waży 93 kilogramy. Do weryfikacji udało mu się tę wagę zredukować do niemal 87 kg, co stanowiło maksimum w jego kategorii. Na ubiegłotygodniowych Mistrzostwach Polski w kulturystyce klasycznej open opolanin wywalczył złoto. – Kategoria open oznacza, że mierzyłem się z zawodnikami większymi od siebie, więc sukces cieszy tym bardziej. Sędziowie stwierdzili, że miałem świetną formę. Chwalili tzw. „docięcie”, czyli estetykę, wynikające z wyeksponowania mięśni i zachowania proporcji – wyjaśnia zawodnik.

Najtrudniej było przeżyć święta

- Słodycze odstawiłem miesiąc przed zawodami, bo mam do nich wielką słabość. Wiem, że jeśli sięgnę po jedną kostkę czekolady, to skończy się na całej tabliczce. Słodkości zastąpiłem np. budyniem czy galaretką bez cukru i fit sernikami. Z alkoholu zrezygnowałem wcześniej, jeszcze w Środę Popielcową. Wyzwaniem było za to nawadnianie się przed zawodami, bo na kilka dni przed startem w ciągu doby wypijałem 12 litrów wody.

Przygoda z kulturystyką zaczęła się od... ping-ponga

Myli się ten kto myśli, że zacięcie sportowe opolanin miał od dziecka. Przed lekcjami wf-u bronił się rękami i nogami, bo nie znosił biegania za piłką.

- Razem z kolegą chodziliśmy wtedy grać w tenisa stołowego, a tak się akurat złożyło, że stół był rozstawiony w szkolnej siłowni – wspomina Fabian Ciupan. - Z czasem, gdy gra nam się znudziła, zaczęliśmy bawić się „żelastwem”. Głównie wyciskaliśmy sztangę no i oczywiście chcieliśmy pobijać własne rekordy.

W pierwszych zawodach wziął udział w 2016 roku. Były to Mistrzostwa Polski Juniorów i Weteranów. – Do finału nie wszedłem. Ba, nie byłem nawet bliski wejścia do niego – wspomina. – Ale ja nie jechałem tam wygrać. Wiedziałem, że jeśli pojadę z nastawieniem na medal, a nie uda się go zdobyć, to już nie wrócę do treningów. Tak zostało mi do dziś. Zawsze jadę się sprawdzić, dobrze się bawić, a jeśli wpadnie puchar, to traktuję go jako miły bonus.