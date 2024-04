W Kluczborku Marcin Ociepa wsparł kandydatów na radnych. "To sprawdzeni samorządowcy" Milena Zatylna

Poseł Marcin Ociepa wsparł kandydatów, którzy walczą o mandaty w radach miejskich Kluczborka i Wołczyna, a także w radzie powiatu kluczborskiego. Milena Zatylna

W czwartek (4 kwietnia) poseł Marcin Ociepa przyjechał do Kluczborka, by wesprzeć kandydatów na radnych. "Choć startują z różnych komitetów, ale łączy ich to, że są szczerze oddani społeczności lokalnej powiatu i swoich miast" - mówił opolski poseł.