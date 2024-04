Aleje czereśniowe na Górze św. Anny zakwitły o kilka tygodni za wcześnie. Co jest przyczyną anomalii?

W ostatnich latach aleje czereśniowe zaczynały kwitnąć zazwyczaj w drugiej połowie kwietnia. Białe pąki można było podziwiać zazwyczaj jeszcze w czasie majówki. Ale w tym roku aleje czereśniowe zakwitły rekordowo szybko - pierwsze kwiaty zaczęły pokazywać się jeszcze z końcem marca.

- Od 30 lat nie pamiętam takiej sytuacji, by annogórskie czereśnie zakwitły tak szybko - mówi Beata Wielgosik, główna specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych. - To anomalia, która spowodowana jest wyjątkowo ciepłym początkiem wios