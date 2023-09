Artur Paczesny z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu z nagrodą za główną rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

- Filmowy Jarek ma oczy Artura Paczesnego, charyzmatycznego, wzbudzającego empatię aktora, który tworzy postać z krwi i kości, tak prawdziwą, że w ciągu dziewięćdziesięciu minut filmu ani przez chwilę nie wątpimy, że Paczesny po prostu jest swoim bohaterem – napisał Bartosz Staszczyszyn na stronie Culture.pl, opisując grę aktorską Artura Paczesnego w filmie „Tyle co nic”.

Artur Paczesny dostał nagrodę za główną rolę męską w filmie „Tyle co nic” .

- Z dumą informujemy, że Aktor z naszego zespołu odebrał nagrodę za główną rolę męska podczas 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni! Arturze, nas to absolutnie nie dziwi! Gratulujemy Ci z całego serca i życzymy dalszych sukcesów w twojej karierze - napisał Teatr im. Jana Kochanowskiego na swojej stronie internetowej.

„Tyle co nic” - film z opolskim aktorem Arturem Paczesnym w roli głównej

„Tyle co nic” to film, którego reżyserem jest Grzegorz Dębowski. Jest to dramat społeczny osadzony w realiach współczesnej polskiej wsi. W filmie grupa rolników organizuje protest pod domem posła, który wbrew wcześniejszym obietnicom zagłosował przeciwko ich interesom. W tym samym czasie zostają odnalezione zwłoki jednego z okolicznych rolników. Wszyscy podejrzewają lidera protestu, Jarka (w tej roli Artur Paczesny), mimo że zmarły był jego najbliższym przyjacielem.