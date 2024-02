Bardzo pocieszający zryw społeczny. Komentarz Łukasza Żygadły

Napisałem, że projekt CPK należy dokończyć, a nie rozpocząć jego budowę, bowiem wbrew pozorom i teoriom głoszonym przez wielu malkontentów, budowa portu ruszyła. Wydane zostały pieniądze, powstały dokumenty, są zgody środowiskowe. Tu nie ma co robić dodatkowych analiz, nie trzeba doszukiwać się dziury w całym, że jest to projekt pisowski, taki, czy inny. Trzeba po prostu go skończyć dla dobra całego narodu i kraju, który będzie mógł się lepiej rozwijać, ale również będzie bezpieczniejszy.

Pytanie, które dziś mnie nurtuje w kontekście CPK brzmi: jak silne jest lobby zachodnie, czytaj niemieckie, żeby sobie budowę CPK odpuścić? Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak powiedział niedawno, że w kuluarach sejmowych słychać szepty, jakoby Niemcy mocno naciskali na rząd Donalda Tuska w tej sprawie. Powód? Oczywiście Niemcy wówczas mniej zarobią na cargo, a w dobie kryzysu który przetacza się przez to państwo, byłaby to kolejna zła informacja.