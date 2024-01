Bartłomiej Stawiarski: Trzymam premiera za słowo

To są takie chwytliwe publicystyczne etykiety. Ja wolałbym powiedzieć, że w naszym powiecie kontynuowana jest współpraca zawiązana na początku kadencji, która przyniosła lokalnie bardzo dobre efekty. Znaczące inwestycje - ze sztandarową - budową nowego budynku Szkoły Specjalnej. Zmiana starosty była zmianą personalną, wszyscy wiemy z czego wynikającą. Co nie oznacza, że cały dorobek tej koalicji ma być przekreślony.

Jak wiemy w tzw. „kuluarach” mówi się różne rzeczy. Najlepiej jest się trzymać faktów. A fakty są takie, że koalicja w powiecie funkcjonuje ponieważ obie strony chciały swoją pracę kontynuować. Dla dobra mieszkańców, aby wykorzystać wszystkie szanse rozwojowe, aby doprowadzić do końca wspólnie rozpoczęte inicjatywy i projekty.

Udało się zachować koalicję w powiecie namysłowskim, gdzie władzę w dalszym ciągu sprawować będzie sojusz PiS-PSL. W kuluarach mówi się, że to pana zasługa. Czy to prawda?

Starosta poniósł konsekwencje, ale koalicja chciała kontynuować wspólną pracę i dokończyć to, co zwłaszcza w planie inwestycyjnym zostało założone. Oczywiście oponenci polityczni chcieliby zdyskontować w jakiś sposób tę sytuację, odnosząc ją do rozgrywek centralnych. Tylko w samorządzie problemy nie mają politycznych barw. Dziury w drogach nie są ideologiczne. Tu liczy się skuteczna robota. I na nią, jak rozumiem, umówiła się koalicja w powiecie.

Czy w przyszłości w pana ocenie taka współpraca PiS i PSL jest możliwa na wyższych szczeblach?

Polityka to taka dziedzina, w której nigdy niczego nie można wykluczać. A rolą polityków, jest szukanie takich porozumień, które najlepiej będą służyć krajowi i przede wszystkim mieszkańcom. Żyjemy w tak dynamicznej rzeczywistości, w erze tak wielkich zmian, że wszelkie kategoryczne stanowiska mogą szybko - jak to się mówi - „brzydko się zestarzeć”. Dlatego, jako osoby działające w sferze publicznej, powinniśmy być zawsze otwarci i na dialog i na kompromis. Bo to wynika także z naszej szczególnej odpowiedzialności za sprawy, którymi kierujemy.