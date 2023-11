Będą nowe trasy rowerowe do czeskiej granicy. Powiat prudnicki dogadał się z czeskim Jindrichovem

Nowa droga rowerowa z Prudnika i Łąki do Pokrzywnej - we wsi Moszczanka. Oddana do użytku we wrześniu tego roku.

Opolskie samorządy szykują projekty budowy nowych tras rowerowych. Powstaną one za pieniądze Unii Europejskiej przeznaczone na likwidację niskiej emisji i na polsko czeską współpracę. Rowerzystów czekają ciekawe nowości.

Starostwo powiatowe w Prudniku razem z czeską przygraniczną gminą Jindrichov ve Sleskou przygotowują budowę nowej drogi rowerowej z Prudnika do Jindrichova, gdzie można będzie wjechać na sieć czeskich tras dla cyklistów. Droga będzie się zaczynać w Prudniku, pobiegnie do przygranicznej wioski Dębowiec wzdłuż drogi powiatowej. W Dębowcu pobiegnie do granicy państwa przez tereny leśne Nadleśnictwa Prudnik. Nadleśnictwo zgodziło się udostępnić na ten cel jedną ze swoich dróg leśnych, która będzie przebudowana w ramach inwestycji. Na całej długości ok. 10 km nowa trasa będzie miała asfaltową nawierzchnię, wygodną nie tylko dla rowerzystów, ale także dla rolkarzy oraz dodatkowe wyposażenie – stacje naprawy rowerów czy urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Jak informuje Radosław Roszkowski, powiat prudnicki chce pozostać pieniądze na budowę odcinka leśnego z europejskiego funduszy Interreg, przeznaczonego na współpracę transgraniczną z Czechami. Druga część czyli odcinek z Prudnika do Dębowca, będzie ujęta w projekcie do środków unijnych, przeznaczonych na likwidację niskiej emisji. Projektanci już pracują nad szczegółami technicznymi tras, ale prace budowlane najprawdopodobniej zostaną wykonane w 2025 roku.

Na rowerze w Góry Opawskie

W przyszłym roku natomiast powiat prudnicki zbuduje ponad kilometrowy odcinek trasy rowerowej wzdłuż drogi powiatowej z Łąki Prudnickiej do Pokrzywnej. W tym roku wybudowano tam 7 kilometrów wygodnej trasy z Prudnika do Pokrzywnej, do wykonania pozostał ostatni odcinek. Starostwo prudnickie dostało na to zadanie dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Na terenie sąsiedniego powiatu nyskiego i gminy Głuchołazy (Pokrzywna i Jarnołtówek) powinno się tę trasę przedłużyć i połączyć z istniejącą już siecią dróg rowerowych. Tereny górskie już są bardzo atrakcyjne dla turystów na rowerach, którzy obecnie muszą korzystać z tras samochodowych.

W mijającym roku nową trasę turystyczną do granicy z Czechami uruchomiono także w Głuchołazach (wzdłuż ul. Andersa). Władze Głuchołaz zapowiadają starania o europejskie środki na budowę drogi rowerowej wzdłuż Białej Głuchołaskiej do granicy gminy Nysa. Projekt ma przy okazji zawierać przebudowę placu przystankowego na dworcu autobusowym w Głuchołazach. Z Czech przez Głuchołazy do Paczkowa prowadzi jedyny na Opolszczyźnie odcinek międzynarodowej trasy rowerowej Euro Velo – EV 9 (Szlak Bursztynowy). To ważna droga rowerowa z południa na północ Europy, w sumie 2 tysiące kilometrów z chorwackiej Puli do Gdańska. Nowe szlaki rowerowe na Opolszczyźnie nie do końca pokrywają się jednak z przyjętym przebiegiem EV9.

