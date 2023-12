Będzie bezpiecznej na przejściach dla pieszych! Nowe inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA są elementem rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 (PBID). Program wskazuje rodzaje działań, które są potrzebne do wykonania, aby sieć dróg krajowych w Polsce była dostosowana technicznie i organizacyjnie do potrzeb użytkowników. Koszt wszystkich zadań z Programu to ok. 2,5 mld zł. Źródłem finansowania przebudowy dróg krajowych w ramach PBID jest Krajowy Fundusz Drogowy.