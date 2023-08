Rusza rozbudowa DK45 pomiędzy Krapkowicami i Rogowem Opolskim. Kierowcy czekają na tę inwestycję od dawna

- W przygotowaniu do realizacji są kolejne odcinki DK45 od Opola do obwodnicy Praszki: Opole - Zawada, Zawada - Jełowa, Bierdzany - Kuniów, Ligota Górna - Gorzów Śląski (do początku obwodnicy Praszki). Dla odcinka Jełowa - Bierdzany planujemy w tym roku podpisanie umowy na realizację - tłumaczy Agata Andruszewska.