Przed laty mieszkańcy Radawia odbudowali szkołę po pożarze. Teraz zrównano ją z ziemią. Ludzie są oburzeni

Wójt Waldemar Czaja zrezygnował jednak z przebudowy, argumentując na sesji, że przebudowa istniejącego budynku jest zbyt droga i wyburzenie starego budynku i postawienie w to miejsce nowego, mniejszego i parterowego budynku będzie tańsze.

- Podjęto decyzję o wyrzuceniu do kosza dotychczasowego projektu. Nowy projekt budowy i wyburzenia starego obiektu kosztował 130 tysięcy zł. Prace wyburzeniowe 160 tysięcy zł. Razem 290 tysięcy zł, by znaleźć się w marcu 2024 roku w tym samym punkcie, to jest przy otwarciu ofert z przetargu - piszą „Zębowice Informacje". - Po drodze wyburzono i zrównano z ziemią obiekt, który po pożarze w 1991 roku odbudowywali w czynie społecznym mieszkańcy Radawia.