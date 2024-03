Blisko sto osób pobiegło górską edycją "Tropem Wilczym". Głuchołazy mają urokliwe szlaki, które przyciągają biegaczy z innych województw

Powyższy cytat głuchołascy harcerze umieścili na kamiennej tablicy.

- Poprzez organizację wydarzenia sportowego, rekreacyjnego, chcemy przypominać o lokalnym bohaterze, który dotychczas pozostawał w zapomnieniu. Ufamy, że uda się to zmienić. Bieg i tablica to pierwsze kroki do przywracania pamięci o Felku – tłumaczy instruktorka ZHR Katarzyna Ziomko z biura biegu w Głuchołazach.