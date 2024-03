W Górach Opawskich harcerze upamiętnili Władysława Załogowicza, żołnierza Armii Krajowej ze Lwowa. "To patron i wzór idealny dla każdego"

W samotności modliłem się prawie stale. Zrobiłem sobie różaniec z małych kamyczków i z własnych zębów, które mi wypadły po jednym z przesłuchań. Moja modlitwa nie uszła uwagi szpeca Kuźmińskiego – klawisza. Wezwał mnie kiedyś na dyżurkę. Zameldowałem przybycie sposobem wojskowym. Szpec wyładował na mnie swoją złość na księży, na Papieża, na Episkopat – „Co ci daje ta modlitwa?” Powiedziałem, że tego nie da się wytłumaczyć i że nie każdy rozumie jej siłę. Oczy szpeca świeciły złością, kiedy pytał, jak długo mam zamiar się tak modlić. Odpowiedziałem, że do końca życia - czytamy we wspomnieniach spisanych przez Felka.

Swoją aktywnością wzbudzał zainteresowanie funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki. Wielokrotnie był przesłuchiwany. Z tego powodu w 1950 roku przeprowadził się do Wrocławia. Niestety, w 1951 został aresztowany. Przeszedł brutalne śledztwo we Wrocławiu, Nysie i Opolu. Sądzony był w Prudniku. Za kratami w więzieniu w Opolu spędził 3,5 roku.

"Władysław Załogowicz to patron doskonały nie tylko dla harcerzy"

- Poznałam go przy pracach w parafii. Był niezwykle zaangażowany do końca, gdy miał jeszcze siły - wspominała Małgorzata Suszyńska, wiceprezes wrocławskiego Stowarzyszenia Odra-Niemen, która mieszkała z Felkiem po sąsiedzku. - Był zawsze na każdej mszy za Ojczyznę, na każdych wydarzeniach „Solidarności”, gdzie stał ze sztandarem. Był niezwykłą postacią. Angażował młodzież. Pamiętam, że już był bardzo schorowany, a wciąż chodził z młodzieżą po domach jako kolędnik. Było to urocze i wspaniałe. Znajomość z Felkiem była darem. Dziękuję Bogu, że go poznałam.

Od osób znających Władysława Załogowicza można również usłyszeć opinię, że był on człowiekiem pod każdym kątem dobrym. Wyzbytym pretensji za to, co go spotkało w życiu.