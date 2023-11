Bójka w Brzegu. Dwaj mężczyźni bili pięściami i uderzali skórzanym paskiem swoje ofiary. Policjanci złapali ich kilkanaście minut po pobiciu

Do pobicia doszło kilka dni temu w nocy na jednej z ulic w Brzegu. Świadkowie zadzwonili na policję. Na miejsce natychmiast wysłano policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego.

- Policjanci zastali dwóch poszkodowanych mężczyzn. Funkcjonariusze natychmiast udzielili im pomocy, a po przyjeździe karetki przekazali pod opiekę zespołu medycznego. Dwaj poszkodowani w wieku 20 i 23 lat z obrażeniami ciała trafili do szpitala - informuje st. asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Do bójki doszło przed lokalem rozrywkowym w Brzegu. Napastnicy najpierw zaczęli wulgarnie wyzywać poszkodowanych, a następnie bić pięściami i skórzanym paskiem po głowie.

Policjanci już po kilkunastu minutach zatrzymali pierwszego z podejrzewanych mężczyzn.

- Zauważyli go niedaleko miejsca zdarzenia jak próbował się oddalić. To 28-letni mieszkaniec Brzegu. - mówi st. asp. Patrycja Kaszuba. - Drugi z mężczyzn oddalił się przed przyjazdem patrolu. Funkcjonariuszy natychmiast rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Już po kilkunastu minutach zauważyli go na ulicy oddalonej o kilkaset metrów od miejsca zdarzenia. Po pieszym pościgu zatrzymali 20-latka.