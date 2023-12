Bolesław Bezeg: Zbrodnia czyli żałosny los kopaczy rowów

Według niektórych komentatorów cała ta zadyma wokół siłowego przejmowania mediów publicznych (TVP, Polskie Radio i PAP) przez niecierpliwy rząd Donalda Tuska, nie jest wcale obliczona na to by jak najszybciej media publiczne dołączyły do wesołego chóru mediów tzw. głównego nurtu, by jak przed rokiem 2015 po staremu wszyscy, którzy maja głos, śpiewali jednym głosem.

Tu na marginesie pojawia się pytanie: dlaczego wszystkie media mają śpiewać jednym głosem? Bo przecież nie dla przyszłego zwycięstwa wyborczego. Wszak w roku 2015 Zjednoczona Prawica nie miała żadnych ważnych mediów, a i tak wygrała. Mimo, że mainstreamowy chór śpiewał zupełnie inne piosenki. Powinni sobie to przemyśleć rozmaici ważni politycy, ale i dyżurni menadżerowie mediów obu stron. Dlatego pozostawmy to pytanie jako tzw. retoryczne.

Możliwe, że w tym wszystkim jest jeszcze inny motyw - mianowicie, że Pan Donald po prostu wypuścił wnuka wieszcza, którego przecież z kulturą poza ważnym nazwiskiem nic nigdy nie łączyło, wypuścił go jak wyżła do lasu. Bo dawno już nie spalił żadnej budki wartowniczej przed ambasadą i bardzo już mu się chciało jakiejś zadymy. No to jest zadyma.