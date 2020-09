Brożec nagrodzony w kraju w konkursie na najlepszą inicjatywę sfinansowaną z funduszu sołeckiego

„Stodoła – nowoczesność z nutą tradycji” to nazwa projektu zrealizowanego z funduszu sołeckiego w Brożcu w gminie Walce, za który wieś otrzymała właśnie trzecią nagrodę w ogólnopolskim finale konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”. Mieszkańcy odebrali nagrodę w piątek w Otrębusach na Mazowszu.

"Dzięki wyremontowaniu stodoły mieszkańcy Brożca zdobyli schludne, bezpieczne i wygodne miejsce dla realizacji wielu lokalnych inicjatyw. Organizowane są tam imprezy integracyjne, biesiady, koncerty, gry terenowe dla młodzieży, warsztaty edukacyjne, jak również przygotowywana jest korona żniwna".

Stodoła znajduje się w bliskim sąsiedztwie zabytkowego, dzięki czemu uczestnicy wydarzeń organizowanych w tym miejscu mają okazję do odwiedzenia muzeum znajdującego się w spichlerzu.

Wyremontowane ściany zdobią zdjęcia mieszkańców z okresu międzywojennego przy pracach polowych oraz ukazują życie na wsi w minionych latach.

Całkowita wartość realizowanego od 2016 do 2018r. projektu to ponad 70 tys. zł, z czego z funduszu sołeckiego pochodziła jedna trzecia środków, a wkład własny sołectwa i środki sponsorów to ponad 66% wartości projektu.