Brzydka siedziba sanepidu i drogówki w Strzelcach Opolskich przejdzie generalny remont

Obskurny budynek formalnie należy do strzeleckiego starostwa. Ten urząd nie miał jednak interesu by go remontować, bo w ogóle z niego nie korzysta.

Inwestycja będzie przeprowadzona na zlecenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich. Prace są konieczne, bo z elewacji płatami odpadała farba. Na dodatek dach wymagał generalnego remontu.

- Budynek przejdzie termomodernizację, w ramach której wymieniony będzie dach wraz z jego konstrukcją oraz ocieplone będą ściany zewnętrzne - mówi Katarzyna Kanoza, dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich.

Prace budowlane już się rozpoczęły. Czasu na realizację inwestycji jest bardzo mało, dlatego ekipa budowlana pracuje niezależnie od tego czy świeci słońce, czy też pada deszcz.