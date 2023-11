BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 14. kolejki

Stało się tak za sprawą tego, jaki wynik padł w meczu na szczycie pomiędzy iPrime Bogacica a Małąpanwią Ozimek . Przed pierwszym gwizdkiem oba zespoły miały na koncie tyle samo punktów - po 32. Dzięki minimalnie lepszej różnicy bramek, stawce przewodził beniaminek z Bogacicy, ale po zakończeniu rywalizacji to się zmieniło. O jej losach zadecydowała jedna bramka. W 84. minucie zdobył ją dla Małejpanwi Michał Bienias, zachowując "zimną krew" przy rzucie karnym. Tym trafieniem wywindował on swoją ekipę na fotel lidera.

Punkty w Karłowicach stracił natomiast goniący czołową trójkę Ruch Zdzieszowice. Zdzieszowiczanie w konfrontacji z beniaminkiem aż trzykrotnie obejmowali prowadzenie, ale mimo to nie byli w stanie go dowieźć do końca i mecz kończyli z poczuciem dużego niedosytu.