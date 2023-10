Fortuna Puchar Polski. Stal Brzeg nie miała szans w konfrontacji z Wartą Poznań [ZDJĘCIA]

- Być może Warta to jeden z mniej medialnych reprezentantów PKO Ekstraklasy, którego mogliśmy wylosować w tej fazie, ale mi osobiście podoba się to losowanie. Jako zespół chcieliśmy trafić albo na rywala w naszym zasięgu, albo właśnie na drużynę z najwyższego szczebla rozgrywkowego. Podejdziemy do drużyny z Poznania z szacunkiem, ale i dobrze rozumianą bezczelnością. To ona będzie mieć bardzo wiele do stracenia, a my wszystko do wygrania - mówił po losowaniu par 1/16 finału Rafał Brusiło, najbardziej doświadczony zawodnik Stali.