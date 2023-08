BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24 - podsumowanie [3. kolejka]

Starciem dosłownie na szczycie, bowiem brały w nim udział ekipy z czołówki nie tylko teoretycznej, ale i punktowej, był pojedynek Protec Victorii Chróścice ze Stalą Brzeg. Zespół Dariusza Kaniuki wygrał dwa poprzednie mecze 6:3, z kolei Stal była lepsza od dwóch potencjalnych konkurentów do tytułu: Polonii Nysa i Ruchu Zdzieszowice. Ten pojedynek był więc kolejnym wymagającym sprawdzianem dla obu ekip, choć z tarczą zeszli podopieczni Pawła Schmidta. Mimo że do przerwy bramek nie było, Mateusz Dychus otworzył wynik w 57. minucie, a następnie dwoma trafieniami popisał się Maksymilian Podgórski. Jedyne trafienie dla ekipy gospodarzy należało do Dastina Poloka.

Zmierzyły się ze sobą również dwie drużyny, które są jednymi z głównych faworytów do zakończenia sezonu w ścisłym topie ligowego zestawienia – Małapanew Ozimek i Ruch Zdzieszowice. Spotkanie było niesamowicie emocjonujące, bowiem zdzieszowiczanie prowadzili już 2:0 po bramkach Szymona Greka i Dariusza Zapotocznego, ale wtedy na „scenę” wkroczył Michał Bienias, zdobywając hat-tricka w 10. minut. Dzięki niemu to Małapanew schodziła na przerwę z lepszym rezultatem. Druga połowa to jednak popis jednych i niemoc drugich. Ruch strzelił kolejne trzy bramki, na co rywale już nie znaleźli odpowiedzi.