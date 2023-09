Byczyna wzięła udział w Narodowym Czytaniu "Nad Niemnem". Wśród lektorek same panie, m.in. posłanka Violetta Porowska

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest propagowanie polskiej literatury oraz tożsamości narodowej. Została zainicjowana w 2012 roku, a pierwszą lekturą był „Pan Tadeusz”.

W tym roku bohaterką Narodowego Czytania jest powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Książka niejednoznaczna w ocenach, bo jedni ją uwielbiają, a inni uważają, że jest nie do przebrnięcia.

- Kiedy byłam w szkole średniej, była to dla mnie lektura nie do przejścia. Opisy przyrody nudziły mnie – wspomina Iwona Sobania, burmistrz Byczyny. – Zmieniło się to, kiedy zobaczyłam film. Zainspirował mnie on do tego, by książkę jeszcze raz przeczytać. I faktycznie się przełamałam. Ale byłam już wówczas dorosłą osobą i myślę, że do tej książki trzeba dojrzeć.