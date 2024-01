Chcą być domem, nie placówką. Podopieczni domów dziecka spotkali się z kolegami na balu karnawałowym

Domy dziecka wciąż są postrzegane stereotypowo, jako miejsca smutne, pełne nieszczęścia. Dyrektor Agnieszka Klein nie zgadza się z takim obrazem.

- To miejsca, gdzie czyni się dobro. Wszyscy dbamy o to, aby dziecku poświęcić jak najwięcej czasu. Podchodzi się bardzo podmiotowo do każdego dziecka, skupiamy się na mocnych stronach. Staramy się, aby wszystkie potrzeby, czy elementarne czy wyższego rzędu, zostały zaspokojone - mówi dyrektor.

Ważnym elementem w wychowaniu i opiece nad dziećmi w domu dziecka są… rodzice.

- To nie jest tak, że dziecko jest u nas i nagle odcinamy się od rodziny biologicznej. Absolutnie nie! Dla nas rodzic jest bardzo ważny. Matka urodziła to dziecko. Dziecko to największy cud tego świata. My jesteśmy w życiu naszych podopiecznych jedynie przez chwilę, a kontakt z rodzicami zazwyczaj mają przez całe życie. Dlatego do rodziców odnosimy się z szacunkiem, dobrze o nich mówimy i staramy się im pomóc w sytuacjach kryzysowych - wyjaśnia dyrektor Klein.