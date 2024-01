Chociaż jest zima, to na scenie było gorąco! To był Popis zimowy młodych muzyków z Olesna [ZDJĘCIA]

- To był tradycyjny „Popis zimowy", czyli koncert będący egzaminem dyplomowym w naszym Młodzieżowym Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie, które działa już od 20 lat - mówi Korneliusz Wiatr, dyrektor oleskiego MSMR. - Co semestr robimy Popis zimowy i Popis letni, na którym można posłuchać, co potrafią nasi muzycy.