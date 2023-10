Co dalej z odkryciami archeologicznymi w katedrze? Jest szansa, że praca archeologów nie pójdzie na marne i lepiej poznamy naszą historię

Wciąż nie wiadomo kto w nim może spoczywać, jednak archeolodzy nie mają wątpliwości, że była to bardzo ważna postać, ponieważ w takim miejscu nie chowano nikogo przypadkowego.

Zaskakująca decyzja o zasypaniu wykopalisk

Takie stanowisko zaskoczyło niektórych badaczy, którzy nadal chcieliby, aby prace w katedrze były kontynuowane. W rozmowie z nami zapewniali, że nie przekonują ich zapewnienia biskupa, że zasypanie wykopalisk „nie zamyka dyskusji o możliwość powrotu do dokonanych odkryć w przyszłości”.

Ich zdaniem, po modernizacji wnętrza katedry i zamontowaniu ogrzewania podłogowego, perspektywa ponownego rozkopania świątyni będzie mało prawdopodobna. Niektórzy mówią, że decyzja kurii podyktowana jest przede wszystkim chęcią przygotowania katedry do obchodów 1000-lecia obecności relikwii Świętego Krzyża w Opolu, które przypadną na 2024 rok.

Prezydent Opola: to była "decyzja kompromisowa"

Jednym z kluczowych elementów odkryć jest fakt, że grobowiec, w którym może spoczywać Mieszko I Plątonogi lub Kazimierz I Opolski jest połączony z historią regionu. Prezydent Wiśniewski zaznaczył, że znalezisko to mogłoby dostarczyć nowych i ważnych informacji na temat historii i dziedzictwa Opola. A fakt zasypania odkryć ocenia jako „decyzję kompromisową”.

Opole chce wydobyć najważniejsze odkrycia

Co dalej z tajemniczym grobowcem? Prezydent Wiśniewski wyraził zobowiązanie do zachowania i udostępnienia go szerokiej publiczności, jednocześnie respektując decyzje duchowieństwa i naukowców.