Co tutaj się stało? Na betonowej drodze koło Ujazdu powstało wybrzuszenie i trzeba było ją zamknąć

Ulica Starostrzelecka, która łączy Ujazd ze strefą gospodarczą przy autostradzie A4, to droga w całości betonowa. Powstała około 20 lat temu w miejscu, gdzie niegdyś znajdowały się tylko polne dukty.

Do tej pory okoliczni mieszkańcy bardzo chwalili sobie tę drogę. Stanowiła spory skrót dla osób, które chciały dojechać np. do Zimnej Wódki lub Starego Ujazdu. Z racji tego, że nawierzchnia jest betonowa, w drodze nigdy nie było dziur. Pojawiały się natomiast nierówności, które sprawiały, że płyty wymagały od czasu do czasu regulacji.

Tym razem jednak z drogą stało się coś niepokojącego. Betonowe płyty samoistnie zmieniły swoje położenie. W efekcie tego powstało wybrzuszenie, które uniemożliwia przejazd osobówką.