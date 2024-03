Corotop Gwardia Opole nie wykorzystała swojej szansy i poległa z KGHM Chrobrym Głogów

Gwardziści nie byli uznawani za faworyta tego pojedynku, bo mierzyli się z 4. drużyną w tabeli, która wciąż ma szansę zakończyć fazę zasadniczą w czołowej "trójce". Z drugiej strony, we własnej hali ekipa z Opola pokazała, że Chrobry to zespół w jej zasięgu, ponieważ wygrała z nim w Stegu Arenie 24:22. Teraz Gwardia również miała się o co bić, ponieważ wciąż może liczyć na awans do play-off.

Potyczka w Głogowie zaczęła się od prowadzenia 6:3, ale dzięki trafieniom Daniela Jendrycy i Wiktora Kawki (tylko oni trafiali dla opolan w pierwszym kwadransie) goście szybko wyrównali na 6:6. Potem do głosu doszedł Fabian Sosna. Za sprawą jego trzech bramek z rzędu, w 23. minucie Gwardia po raz pierwszy w spotkaniu wyszła na prowadzenie - 11:10. Koniec końców Sosna tego meczu miło wspominać nie będzie, bo w końcówce pierwszej części gry doznał kontuzji, która wyeliminowała go z udział w dalszej części zawodów. Na półmetku jednak wciąż wszystko było możliwe, bo Chrobry wygrywał wtedy jedynie 15:14.