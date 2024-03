Cudze auto uszkodził, swoje może stracić. Pijany kierowca nocą wjechał w płot i w inny pojazd

Zdarzenie miało miejsce w jednej z małych wiosek w gminie Nysa. Policja nie ujawnia dokładnie miejsca, aby nie zidentyfikować sprawcy.

W niedziele o godzinie 3 nad ranem mieszkańców jednej z posesji obudził huk. Kiedy wyszli z domów, zobaczyli, że samochód audi zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie i uszkodził je. Zniszczył także zaparkowany na podwórzu samochód marki volkswagen.

Kierowca porzucił audi i poszedł dalej pieszo. Policyjna baza danych szybko dostarczyła jednak informacji o właścicielu auta i miejscu jego zamieszkania, gdzie od razu pojechał patrol.

- Drzwi otworzył policjantom 41-letni mężczyzna, który znajdował się pod działaniem alkoholu – relacjonuje dalej asp. Janina Kędzierska. - Rozpytany na okoliczność zaistniałego zdarzenia, zaprzeczał, aby on miał kierować tym pojazdem. W trakcie dalszych czynności, wykonywanych przez funkcjonariuszy, 41-letni mieszkaniec gminy Nysa, przyznał się jednak, że to on kierował audi.