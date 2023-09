Częściowowo zablokowana KD 46 na obwodnicy Nysy. TIR z kukurydzą przewrócił sie na na rondzie. Kierowca jest ranny

Tuż przed godziną 15 we wtorek 26 września na obwodnicy Nysy przewróciła się ciężarówka przewożąca na naczepie kukurydzę w kolbach. Ranny jest kierowca samochodu, karetka pogotowia zabrała go do szpitala w Nysie. Samochód zablokował jeden z pasów jezdni. Kierowcy jadący w stronę Opola i Prudnika muszą korzystać z objazdów przez miasto.

Prowadzący akcję strażacy czekają na ciężki sprzęt, który pomoże podnieść przewrócony pojazd na koła. Wysprzątania wymaga też sama jezdnia i pobocze, na które wysypała się kukurydza.

Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet kilka godzin.