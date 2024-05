Dzieci potrzebują więcej, niż jest w programie nauczania. Społeczni partnerzy szukają na to pieniędzy

Wsparcie finansowe dostali organizatorzy różnego rodzaju dodatkowych, ponadprogramowych zajęć dla dzieci i młodzieży. Uczniowie będą mogli uczestniczy w pokazach filmowych, warsztatach terapeutycznych, zajęciach muzycznych, w zajęciach z robotyki, a nawet pobawić się w radioamatorów z stowarzyszeniem krótkofalowców. Dla nauczycieli organizacje społeczne przygotowują warsztaty podnoszące kwalifikacje i zapobiegające zawodowemu wypaleniu.

- W tym akurat projekcie skupiamy się na przetwarzaniu słuchowym, związanym z niezrozumieniem tego, co do nich mówimy i to nie z powodu biologicznego niesłyszenia - mówi Karolina Puda, prezes fundacji Odkrywcy z Nysy, która wspiera nauczycieli. - Przeprowadzimy szkolenia dla nauczycieli, jak obserwować trudności dzieci, na co zwracać uwagę i jak sobie z tym radzić w późniejszym okresie. Jako fundacja wspieramy dzieci, głównie w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami. Pracujemy nad wychowaniem i edukowaniem dzieci, bo dziś spotykamy się z wieloma trudnościami.