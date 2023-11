Czescy nauczyciele zamykają szkoły na jeden dzień. Robotnicy organizują godzinne strajki poparcia. W Czechach nie chcą takich oszczędności

Jako pierwsze protest zapowiedziały wiązki zawodowe w oświacie. Strajk jest wymierzony w planowane przez rząd cięcia budżetowe, dotykające szkolnictwo. Decyzję o akcji podejmują sami pracownicy, więc formy poparcia są zróżnicowane, a część szkół nie będzie protestować. Przykładowo w przygranicznym Szumperku na pięć szkół podstawowych trzy włączają się do akcji protestacyjnej. Dwie będą zamknięte przez cały poniedziałek, trzecia zapewni dzieciom zajęcia zastępcze zamiast lekcji.

Internetowy serwis „Ucitelska platforma” wskazuje, że do strajku włączają się szkoły w wielu miejscowościach przygranicznych: w Vidnavie, Mikulovicach, Velkich Kuneticach, Zlatych Horach, Jndrzichovie czy w Mesto Albrechtice.

Szacunki mówią, że do strajku przystąpi nawet połowa szkół w Czechach i będzie to największa akcja protestacyjna w oświacie czeskiej od 1989 roku. Związek zawodowy nauczycieli domaga się zaniechania cięć w wydatkach państwowych na oświatę w Czechach. Protestuje przeciwko 2 procentowemu ograniczeniu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych, co zaplanował rząd. Nie zgadza się także na ograniczanie liczby zajęć, finansowanych przez państwo.