Czeski pociąg w Głuchołazach. Czesi też chcą wykorzystać potencjał tego połączenia

Dobra wiadomość dla turystów. Jest szansa na międzynarodowe porozumienie w sprawie lepszego wykorzystania czeskich pociągów, jeżdżących przez Głuchołazy i Pokrzywną. W tej sprawie przyjedzie do Opola ambasador Republiki Czeskiej.

Przez Głuchołazy i Pokrzywną codziennie przejeżdża 8 czeskich pociągów osobowych. Połowa do zabytkowego miasta Krnov, druga połowa do turystycznego Jesenika. Kolej ma charakter tranzytowy, połączenia są obsługiwane przez Ceske Drahy (Czeskie Koleje). Pociąg zatrzymuje się na stacji Głuchołazy Główne, ale jest to przystanek oddalony ok. 3 kilometrów od centrum miasta i mało kto korzysta z możliwości, aby wsiąść czy wysiąść. - Ta linia kolejowa ma duży potencjał turystyczny i gospodarczy, który jest niewykorzystany – mówi Roman Sambor, wiceburmistrz Głuchołaz. - Od 17 lat mówi się o jego wykorzystaniu, ale brakowało wspólnych działań. - Z polskiej strony było wiele inicjatyw przywrócenia tego ruchu. Według mojej wiedzy nigdy nie trafiły one do czeskiego Ministerstwa Transportu – mówi Artur Żurakowski, od dwóch lat konsul honorowy Republiki Czeskiej w Opolu. – Udało mi się odbyć dwa spotkania z czeskim ministerstwem Transportu i Czeskimi Drahami. Czesi są bardzo zainteresowani. W ciągu najbliższego miesiąca ambasador Republiki Czeskiej przyjedzie do nas z wizytą roboczą. Potem dojdzie do spotkania z ministrami transportu i infrastruktury. Jest szansa, że dojdzie do przełomu. Miłośnicy nart będą mogli pojechać na Ramzovą pociągiem i skorzystać z czeskiego piwa.

Pociąg jeździ, peronu brak

Problem nie sprowadza się tylko do dobrej woli rządzących. Kolej z Jesenika przez Głuchołazy do Krnova uruchomiono już w 1888 roku. Po II wojnie światowej przez trzy lata był nieczynna, potem wznowiono ruch na podstawie międzynarodowej umowy, podpisanej przez prezydenta Bieruta. Czeskie pociągi jeździły, ale nie można było do nich wsiąść. To się zmieniło dopiero w 2003 roku.

Umowa z 1948 roku nadal jest jednak prawną podstawą ruchu, choć oba kraje obowiązuje unijna zasada wolnych torów. Czesi płacą za wykorzystanie kilkunastu kilometrów torów spore opłaty dla PKP PLK. Nie wiadomo jak będą się one kształtować po zmianach. Strona polska musi też wybudować nowy peron przy dworcu Głuchołazy Miasto, czyli w centrum miasteczka, bo stary peron przy ul. Powstańców Śląskich nie odpowiada dzisiejszym wymogom. To będzie dość skomplikowane, bo czeskie tory prowadzą po nasypie, 7 metrów powyżej budynku dworcowego. Władze Głuchołaz mają projekt budowy klatki schodowej z windą i rampy, prowadzącej do czeskich torów, ale to koszt co najmniej 5 mln złotych. - Gmina nie może tego zrealizować, bo teren należy do PKP. Kilka lat temu Ministerstwo Infrastruktury wprowadziły budowę peronu w Głuchołazach do strategicznego krajowego programu budowy przystanków. Głuchołazy trafiły na listę rezerwową – komentuje wiceburmistrz Roman Sambor. - Współpraca ze stroną czeską, to może być powód, aby to zadanie trafiło na listę główną.

Czescy przewoźnicy coraz chętniej wchodzą na polskie tory. W Karkonoszach działa od kilkunastu lat z powodzeniem Kolej Izerska z Jeleniej Góry do Harrachova. Czeska prywatna firma Regio Jet jeździ też z Pragi do Katowic, Krakowa i Przemyśla. W grudniu ma ruszyć połączenie testowe z Pragi do Gdańska.

Czeskie władze lokalne naciskają też na gruntowną modernizację linii kolejowej z Ołomuńca przez Głuchołazy do Wrocławia.

