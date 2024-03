Oryginalna atrakcja w okolicy Prudnika i Głubczyc. Wąskotorówka przyciąga turystów

Na początku marca remontowana lokomotywa wróciła do bazy mieszczącej się w Trzemesznej (cz. Třemešna ve Slezsku). Teraz wykonawca prac będzie kontynuował działania bezpośrednio na wąskim torze.

Naprawa i modernizacja lokomotywy spalinowej serii 705 trwała od 2021 roku. W tym czasie na jedynej w Czechach linii wąskotorowej obsługiwanej przez koleje państwowe do dyspozycji pozostawała tylko jedna maszyna. Wiązało się to z ryzykiem, że w przypadku awarii, transport pasażerów organizowany był autobusami zastępczymi.

Lokomotywy silnikowe serii 705 produkowane były w latach 1954, 1955 i 1958 w fabryce lokomotyw ČKD w Pradze. W sumie zbudowano 66 lokomotyw, z czego 21 dla Czechosłowacji. Obecnie są to najstarsze regularnie eksploatowane maszyny w Republice Czeskiej. Lokomotywy o rozstawie 760 mm rozwijają prędkość maksymalną 50 km/h, moc 258 kW, długość 12,7 m i masę ponad 30 ton.

Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały…

Wąskotorówka Třemešna - Osoblaha. Przejazdy retro z parowozem 2024

Od maja do września w weekendy po wąskotorowej linii Trzemeszna – Osobłoga (Třemešna - Osoblaha) kursują specjalne składy retro ciągnięte przez parowozy. Wyjazd z Trzemesznej zaplanowano o 10.45, a dojazd do Osobłogi o 12.03. Wyjazd z powrotem o 15.10, a dojazd do stacji początkowej o 16.39.

Koszt takiej wycieczki w przeliczeniu na złotówki to około 38 zł (200 koron) w jedną stroną i około 50 zł (320 koron) w dwie strony. Dzieci do 15 lat i seniorzy powyżej 70 zapłacą połowę ceny. W ofercie są też bilety rodzinne.