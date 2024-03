Kryta pływalnia w Głuchołazach ma szasnę na sfinansowanie. To jednak wymaga zgody premiera

O budowie krytej pływalni w Głuchołazach mówi się od kilku lat. Władze miejskie mają zarezerwowany teren przy ul. Moniuszki, sfinansowały też pełną dokumentację techniczną. Są już nawet pierwsze „zewnętrzne” pieniądze. W grudniu 2021 roku gmina Głuchołazy zawarła umowę z Ministerstwem Sportu o dofinasowaniu prac kwotą 3,5 mln zł.

Przeprowadzony w 2022 roku dwukrotny przetarg na budowę krytej pływalni pokazał jednak, że zarezerwowane w budżecie gminy 14 milionów na ten cel, nawet z ministerialnym dofinansowaniem, nie wystarczą. Najtańszy wykonawca chciał ok. 25 milionów. Projekt odłożono, ale z nadzieją, że pojawią się kolejne źródła pieniędzy.

W ubiegłym roku władze Głuchołaz złożyły wniosek o dofinansowanie budowy czterech ulic (Lompy, raz osiedla Lutosławskiego, Ornowskiego i Nowowiejskiego) jednocześnie do dwóch funduszy rządowych – do Polskiego Ładu oraz w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do Polskiego Ładu skierowano także wniosek o dofinansowanie budowy pływalni, ale nie został on zakwalifikowany. Natomiast budowa dróg lokalnych dostała dofinansowanie z obu funduszy. Dwa tygodnie temu okazało się, że dla osiedla Lutosławskiego, Ornowskiego i Nowowiejskiego będzie to dofinansowanie maksymalnej wysokości 80 procent kosztów, bo po przetargach w innych gminach wojewoda ma oszczędności w tym funduszu.