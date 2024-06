Czy będą wyłączenia prądu 21.06 w opolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (21.06 3:03) nie ma prądu w opolskim?

Otmuchów Śliwice ul. Śliwicka od budynku 24 do 36 ul. Malinowa od budynku 1 do 15A ul. Winogronowa od budynku 2 do 6

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Lubsza ul. Brzeska od nr 2 do nr 12A oraz ulice: Spacerowa, Leśna , Kamienna, Gospodarcza, Kukurydziana, Polna, Panieńska, Szczegółowa, Ogrodowa, Stawowa, Szkolna oraz miejscowość Piastowice od nr 1 do nr 6 25.06 od godz. 8:00 do 11:00

Borucice od nr 4 do nr 14 oraz od nr 44 do nr 51 21.06 od godz. 8:00 do 15:00

Tarnowiec, od nr 61 do nr 65 oraz od nr 90 do nr 94 27.06 od godz. 8:00 do 15:00

Ujazd: Krzywa, Matejki, Kościelna, 1 Maja , Sławięcicka od nr 1 do nr 11, 3 Maja. 25.06 od godz. 8:00 do 14:00

Łężce ul. Szkolna, Stara, Kozielska od nr 1 do nr 22 ul. Nowa od nr 1 do nr 32 26.06 od godz. 8:30 do 15:00

Kaniów. ul. Polna , ul. Wiejska od nr 51 do nr 69 oraz od nr 56 do nr 74 26.06 od godz. 8:00 do 15:00

Maciejowice, budynki nr: od 8 do 29 21.06 od godz. 8:00 do 15:00

Otmuchów ulica: Diamentowa, Szafirowa, Plażowa, Koralowa, Rubinowa

21.06 od godz. 18:00 do 21:00

W miejscowości Stary Grodków, posesje: , W miejscowości Stary Grodków, posesje: od nr 4 do 55.

24.06 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Stary Grodków, posesje: od nr 54 do 122

24.06 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Sidzina, ulice: Polna

24.06 od godz. 8:00 do 15:00

Otmuchów Śliwice

Zaniki napięcia do 1 godziny w okresie 8:00 do 10:00

ul. Śliwicka od budynku nr 24 do 36

ul. malinowa od budynku 1 do 15A

ul. Winogronowa od budynku 2 do 6

24.06 od godz. 8:00 do 10:00

