Darmowy transport w całej gminie. "Sołectwa muszą być skomunikowane z Kluczborkiem"

- Uruchomienie komunikacji gminnej, to jeden z najważniejszych punktów programu naszego komitetu „Stąd Jesteśmy” – mówi Piotr Pośpiech. - Komunikacja, dostępność, możliwość przemieszczania się po terenie gminy, to dla wszystkich mieszkańców rzecz bardzo istotna, co pokazują doświadczenia innych samorządów.