Piotr Rasztar będzie nowym starostą oleskim. To nie będzie pierwszy włodarz powiatu oleskiego z Rudnik

Od pierwszej tury wyborów samorządowych, w których wybrano m.in. radnych powiatowych, minęły już ponad dwa tygodnie. Obecnie trwają rozmowy w sprawie utworzenia koalicji rządzącej w powiecie oleskim.

Jak pisaliśmy już po wyborach, powiatem oleskim w kadencji 2024-2029 rządzić będzie najprawdopodobniej koalicja dwóch ugrupowań Koalicja 15 października Działamy Lokalnie - Śląscy Samorządowcy.

Oba te ugrupowania mają najwięcej radnych w nowej kadencji. Koalicja 15 października Działamy Lokalnie (ugrupowanie senatora Beniamina Godyli) ma 8 mandatów, a Śląscy Samorządowcy 5 mandatów.

Razem w 19-osobowej radzie powiatu mają większość. Obecnie trwają rozmowy koalicyjne między tymi ugrupowaniami.

- Już przed wyborami mówiłem, że chcę zawrzeć koalicję ze Śląskimi Samorządowcami - potwierdza Beniamin Godyla.

Z koalicji rządzącej powiatem oleskim wyleci natomiast Ziemia Oleska - Nasza Przyszłość. Jest to ugrupowanie ustępującego burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego. W tegorocznych wyborach Sylwester Lewicki poniósł klęskę. Po 18 latach rządów przegrał już w pierwszej turze, a do rady gminy i rady powiatu nie dostali się jego najbliżsi współpracownicy. W wyborach do rady powiatu przepadł m.in. Janusz Wojczyszyn, aktualny jeszcze członek zarządu powiatu oleskiego.