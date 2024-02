Do urzędu wojewódzkiego w Opolu wróciło stare nazewnictwo sal. "Niszczenie pamięci historycznej"

Zmiana nazw sal to powrót do nazewnictwa sprzed 2016 roku. Wtedy to ówczesny wojewoda z PiS Adrian Czubak zdecydował o zmianie nazwy Sali Złotej na salę im. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków. Rok później kolejna sala - Herbowa - została przemianowana na salę im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. O nowych patronów upominały się środowiska prawicowe, chociaż zmiany oprotestowało część dawnych działaczy Solidarności w tym Janusz Wójcik i Roman Kirstein.