Spór o dziedzictwo i tożsamość. Czy z urzędu wojewódzkiego znikną sale im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i braci Kowalczyków?

Europoseł PiS Patryk Jaki, który wcześniej wnioskował o uhonorowanie braci Kowalczyków, skomentował zapowiedź nowej wojewody o powrocie do historycznych nazw.

- To skandal, jednak idealnie wpisuje się w środowisko PO. Skoro chcą przywracać wysokie emerytury UB-kom, to jest tylko naturalna konsekwencja. Bracia ratowali honor miast i kraju, dając sygnał całemu światu, że nie wszyscy Polacy akceptują odznaczanie stalinowców, którzy strzelali do zwykłych Polaków pragnących wolności - stwierdził Jaki.