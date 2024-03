Dojrzewanie do wyborów. Komentarz Jerzego Miki

Nie potrafił uznać wyroku sędziego, choć nie mógł wytłumaczyć swojego działania pełnego kombinacji i cwaniactwa. Po kilkunastu latach od tej zbiórki przypomniał mi te wydarzenia. Wzdychając: Bardzo bym chciał, żeby moi koledzy mieli takie doświadczenie, szczególnie tej gawędy o uczciwości i zasadach w życiu. Może mieliby refleksję nad tym co robią!

Wyraźnie nie wszyscy byli uczestnikami ognisk, na których omawiano zasady gry, ale wszyscy biorą udział w grze. Co więcej, nawet gdy nie chcą, lub tylko o tym mówią, to gra dotyka wszystkich. Uczestniczymy w grze, chcemy czy nie i nie ma ona charakteru zabawy, to życie, nasze i nasza wolność.

Czasami mam wrażenie, że wielu z nas chce się wypisać z odpowiedzialności za to co się dzieje. Rozumiem wyborców koalicji, bo przecież trudno zaakceptować psucie państwa przez ludzi na których głosowałem. Kiedy szedłem do kina na film Sound of Freedom spotkałem znajomych, którzy z uśmiechem mówili; na taki film to nie, do kina to chodzimy tylko żeby nie myśleć i popatrzeć.