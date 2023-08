Dotacje na remonty dróg za ponad 25 milionów. Podpisano umowy z samorządowcami

We wtorek i środę w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się dwa spotkania, podczas których przedstawiciele opolskich samorządów podpisali umowy na realizację dotacji na remonty zarządzanych przez siebie dróg. W sumie, pieniądze otrzyma 35 jednostek terytorialnych, 6 samorządów powiatowych i 29 gminnych. Największa kwota, bo prawie 2 miliony 800 tysięcy złotych trafi do powiatu prudnickiego.

Co ważne, tym razem pieniądze przekazane samorządom mają być przeznaczone na remonty istniejących już dróg, a nie tak jak było wcześniej na nowe inwestycje drogowe.

- W tym roku przekazaliśmy już na drogi 60 milionów złotych, z tym że wtedy były to środki na nowe inwestycje, a teraz na remonty dróg. Środki te są bardzo oczekiwane przez samorządy, bo są łatwe do wprowadzenia, a remonty dróg są pilne. Często są to remonty pilnej potrzeby, bo niektóre drogi były nieremontowane od dziesięcioleci – mówi Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski.