Prawie 100 milionów na rozbudowę lokalnych dróg. Wręczono umowy na dofinansowania

Uroczyste wręczenie umów na dofinansowanie remontów dróg odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Zorganizowane zostało w ramach trzeciego naboru wniosków na środki z PROW.

– To kolejny ważny etap modernizacji dróg w województwie opolskim, a do tego procesu podchodzimy bardzo systematycznie. Samorządy mają czas do czerwca 2025 na zakończenie wszelkich operacji finansowych związanych z PROW – mówił Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.