Droga na Kiesberg, czyli odcinek Łowoszów - Wojciechów, jest już gotowa. To ważny skrót między dwoma drogami przelotowymi

Chodzi o drogę z Łowoszowa do Wojciechowa, omijającą samo Olesno. Droga z wyremontowaną nawierzchnią została oddana do użytku.

Jest to droga gminna, ale stanowi ważny objazd i drogę alternatywną z drogi wojewódzkiej nr 493 (jeszcze do zeszłego roku był to fragment drogi krajowej nr 11) do drogi wojewódzkiego nr 494.

Potocznie przez mieszkańców nazywana jest drogą na Kiesberg, od dawnej niemieckiej nazwy dzisiejszego Osiedla Wojciechów.

W ramach remontu położono nowy asfalt, utwardzono pobocza na całym odcinku drogi, a także wyremontowano chodnik w Łowoszowie.

Remont drogi Wojciechów - Łowoszów kosztował 1,8 miliona zł, z czego 70-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1,26 mln zł.

W oficjalnym otwarciu wyremontowanej drogi wzięły udział dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojciechowie. Przecięły one wstęgę razem z VIP-ami, wśród których obecni byli: burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie Jerzy Liberka, starosta oleski Roland Fabianek, wykonawca Henryk Mrozek (z firmy Remost), sołtys Wojciechowa Edeltrauda Zug oraz oleski proboszcz ks. Walter Lenart, który poświęcił nową drogę.